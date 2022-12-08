Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил член украинской делегации и народный депутат Олег Мариковский.

«Только что мы — депутаты от Верховной рады Украины, которые сейчас воюем на самой пророссийской международной площадке — ассамблеи PABSEC вытравили тварей из этой организации», - написал депутат на своей странице в Facebook, добавив, что было сделано невероятное.

Позже Мариковский сообщил о еще одной победе украинцев против России на международной арене.

«Это один из самых влиятельных российских представителей в PABSEC Михаил Емельянов. У него есть личные отношения с большинством делегаций. В повестке дня стояло голосование за подтверждение его позиции в должности заместителя генерального секретаря. По прогнозам было 25/25 голосов за/против. Голосование тайное! Но этот результат нашу делегацию не устроил, потому что подтверждение его должности создало бы задний двор для влияния России», - сообщил депутат, опубликовав также фото Емельянова.

По словам Мариковского, украинская делегация сорвала кворум – и всего с минимума 41 члена зарегистрировались 24.

Тем временем "Интерфакс" сообщает, что в делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) заявила о решении приостановить выплату взносов РФ в ПАЧЭС.

"Сейчас мы принимаем решение временно приостановить уплату членских взносов до возобновления здравого смысла. В ПАЧЭС он был полностью нарушен", — заявили в российской делегации.

Отметим, ПАЧЭС была создана 26 февраля 1993 года, и в ее состав входили 12 стран: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.

Напомним, россиянин Небензя в очередной раз опозорился в ООН.

Также сообщалось, что Путин готовится к бегству из Кремля.

Кроме того сообщалось, что у оккупантов назревает новая огромная проблема.