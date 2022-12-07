В Кремле осознают, что поражение России в войне против Украины неизбежно, поэтому даже думают об эвакуации.

Как сообщил Аббас Галлямов, бывший спичрайтер российского диктатора, среди вероятных стран для побега российского руководства из государства Венесуэла.

Уже всем очевидно, что Россия проигрывает войну против нашего государства. Как уверяет бывший сотрудник команды президента вражеского государства, Кремль готовит план эвакуации еще весной.

По словам Галлямова, план побега называется не кое-как, а "Ноев ковчег", что очень "по-библейски". Сначала Кремль планировал "эвакуироваться" в Китай, а затем понял, что Пекин отнюдь не надежный партнер.

"Первоначально основной площадкой рассматривался Китай, однако в перспективах сотрудничества с ним потенциальные эмигранты быстро разочаровались. Китайцы думают о себе и презирают других, в том числе "проигравших", – написал эксспичрайтер Путина.

В настоящее время российское руководство рассматривает страны Латинской Америки – такие как Аргентина и Венесуэла – как места, куда "в случае чего можно свалить".

Среди российских чиновников и бизнесменов, организующих "эвакуацию":

Игорь Сечин – президент "Роснефти";

Юрий Курилин – правая рука Сечина и человек, который недавно руководил "Роснефтью". Как отмечает эксработник Путина, Курилин не так давно уволился и посвятил себя "Новому ковчегу".

Напомним, россиянин Небензя в очередной раз опозорился в ООН.

Также сообщалось, что планы Кремля на ближайшее время больше не являются секретом.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Германии планировали госпереворот, среди задержанных - россиянка.