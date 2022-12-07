Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как "не по-людски" ходил в туалет во время саммита Совета глав МИД ОБСЕ в Швеции.
Об этом сообщаетYoutube-канал российского издания Коммерсантъ со ссылкой на заявление Лаврова на форуме "Примаковские чтения" в Москве 7 декабря
"Извините меня за подробности, там в Швециия в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: "А это для дам или для джентльменов?". Мне сказали: "У нас все общее". Я не поверил, но это, действительно, было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски"
Он отметил, что инцидент произошел во время саммита Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в прошлом году.
Лавров не уточнил, решился ли он воспользоваться гендерно-нейтральным туалетом.
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Слова Лаврова о "не таких туалетах" высмеяли в сети:
"А обоссаные подъезды в рашке это по-людски , и нужники с дыркой тоже по-людски";
"В чемодан ходить тоже не по-людски";
"Так он предпочел наложить себе в штаны или чем это все закончилось?";
"Так что в итоге то? Терпит до сих пор?";
"По - лавровски это норма: нападать на своих соседей,убивать грабить и насиловать. Лошадь чекисткая".
Напомним, ранее стало известно, каким может быть Нюрнбергский процесс за вторжение россии в Украину.
Кроме того, Politeka.net писала, что СМИ узнали имя друга Путина, который уговорил его напасть на Украину, и зачем ему это было нужно.
Также сообщалось, что россияне перед вторжением в Украину поделили украинцев на четыре группы - кого они собирались ликвидировать, а кого отправить на "перевоспитание.