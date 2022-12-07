Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как "не по-людски" ходил в туалет во время саммита Совета глав МИД ОБСЕ в Швеции.

Об этом сообщаетYoutube-канал российского издания Коммерсантъ со ссылкой на заявление Лаврова на форуме "Примаковские чтения" в Москве 7 декабря

"Извините меня за подробности, там в Швециия в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: "А это для дам или для джентльменов?". Мне сказали: "У нас все общее". Я не поверил, но это, действительно, было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски"

Он отметил, что инцидент произошел во время саммита Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в прошлом году.

Лавров не уточнил, решился ли он воспользоваться гендерно-нейтральным туалетом.

Слова Лаврова о "не таких туалетах" высмеяли в сети:

"А обоссаные подъезды в рашке это по-людски , и нужники с дыркой тоже по-людски";

"В чемодан ходить тоже не по-людски";

"Так он предпочел наложить себе в штаны или чем это все закончилось?";

"Так что в итоге то? Терпит до сих пор?";

"По - лавровски это норма: нападать на своих соседей,убивать грабить и насиловать. Лошадь чекисткая".

Напомним, ранее стало известно, каким может быть Нюрнбергский процесс за вторжение россии в Украину.

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