На одной из остановок русского Новосибирска отремонтировали и отмыли деревянный туалет.

Об этом достижении на своей странице в Twitter отчиталась местная политика Светлана Каверзина.

Женщина отметила, что раньше туалет был без дверей и туда задувал ветер – теперь же для водителей создали «приемлемые условия».

Действительно, до таких «нанотехнологий» ненавистной Америке и Европе очень далеко, и теперь понятно, почему российская армия забирала с собой не своих раненых и мертвых собратьев, а унитазы украинцев.

Такое украшение улиц города рассмешило и возмутило даже самих россиян, которые в комментариях высмеяли политического деятеля и «улучшения».

Туалет на конечной остановке ОРМЗ (23 автобус) отремонтировали. А то без дверей ветерок задувал. Еще до этого его отмыли и обработали антисептиком.



Будем следить за санитарным состоянием. Наши водители должны работать в приемлимых условиях. pic.twitter.com/XLwrEWmasS — Svetlana_Kaverzina (@SKaverzina) December 6, 2022

"Жеееесть. Ну да, а миллионы тратите на выключение света ракетами у соседей. Недаром ваша недоармия у нас унитазы мародерит. Это же чудо для пользователей вот этих будок";

"Центр принятия решений";

"Гордишься работой? Ни чего сделать не могут, зато бомбить другие страны именно то";

"Ремонт наверняка обошелся в лямы полтора не меньше".

Напомним, также названы сроки окончания войны в случае продолжения в россии мобилизации.

Также сообщалось о новом взрыве на российском аэродроме.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются вглубь Луганщины.