В Украине продолжается проведение общей мобилизации. На службу могут призвать даже тех, у кого нет военного опыта.

Об этом рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Впрочем, мужчин без опыта призывают гораздо меньше, чем тех, кто имеет военный опыт.

"Не могу назвать количественных показателей, но военных без опыта призывают гораздо меньше, чем тех, у кого есть военный опыт,"– заявил Горбач.

Так, в учебных центрах военные без опыта проходят как минимум базовую общевойсковую подготовку, которая длится 30 суток. Это для специалистов, не требующих дополнительного опыта кроме базового – номера обслуживания, заряжающий и так далее.

Если военнослужащий будет назначаться на более сложную специальность, например гранатометчик, это требует дополнительного времени – еще две недели обучения.

"Если еще более сложная специальность – то еще месяц или до 45 дней дополнительно. Военнослужащие, которых назначают на сержантские должности, также проходят дополнительную профессиональную подготовку. Суммарно подготовка может длиться более двух месяцев", – подчеркнул Горбач.

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