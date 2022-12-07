По материалам СБУ к 12 годам заключения приговорен священник УПЦ (МП), который «сливал» позиции ВСУ в Северодонецке.
Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины российского агента. Он собирал разведданные о дислокации сил обороны на Луганском направлении и «сдавал» рашистам участников АТО.
Одним из приспешников врага является настоятель храма УПЦ (МП) в Лисичанске.
Он передавал оккупантам информацию о боевых позициях украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка.
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В первую очередь врага интересовали сведения о количестве личного состава и военной техники подразделений ВСУ.
Также он «сообщал» агрессору о местных патриотах, которые потенциально могли сопротивляться оккупационным группировкам.
Правоохранители задержали злоумышленника в результате спецоперации в апреле этого года.
На основании собранных доказательств суд назначил ему наказание – 12 лет лишения свободы.
По данным следствия, клирика привлек к сотрудничеству представитель российской оккупационной армии во время поездки в РФ в 2014 году.
С этого времени на постоянном контакте со священником находился главарь одной из террористических группировок «ЛНР».
После начала полномасштабного вторжения настоятель храма собирал и передавал данные о подразделениях ВСУ.
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