По материалам СБУ к 12 годам заключения приговорен священник УПЦ (МП), который «сливал» позиции ВСУ в Северодонецке.

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины российского агента. Он собирал разведданные о дислокации сил обороны на Луганском направлении и «сдавал» рашистам участников АТО.

Одним из приспешников врага является настоятель храма УПЦ (МП) в Лисичанске.

Он передавал оккупантам информацию о боевых позициях украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка.

В первую очередь врага интересовали сведения о количестве личного состава и военной техники подразделений ВСУ.

Также он «сообщал» агрессору о местных патриотах, которые потенциально могли сопротивляться оккупационным группировкам.

Правоохранители задержали злоумышленника в результате спецоперации в апреле этого года.

На основании собранных доказательств суд назначил ему наказание – 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, клирика привлек к сотрудничеству представитель российской оккупационной армии во время поездки в РФ в 2014 году.

С этого времени на постоянном контакте со священником находился главарь одной из террористических группировок «ЛНР».

После начала полномасштабного вторжения настоятель храма собирал и передавал данные о подразделениях ВСУ.

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