Британская благотворительная организация The Charities Aid Foundation опубликовала рейтинг самых щедрых стран мира. В топ-10 попала и Украина.

Об этом свидетельствует информация на сайте организации. Оценивали самые щедрые страны по уровню помощи незнакомым людям, количеству пожертвований и волонтеров.

Лидером рейтинга пятый год подряд стала Индонезия. На втором месте находится Кения, на третьем – США.

Также в десятку попали Австралия, Новая Зеландия, Мьянма, Сьерра-Леоне, Канада, Замбия и Украина.

Фактически Украина – единственная европейская страна, которая входит в первую десятку, поднявшись с 20-го места в 2020 году на 10-е место в 2021 году.

Согласно данным рейтинга, 75% украинцев помогают незнакомым людям, 47% граждан регулярно совершают пожертвования, а волонтерят 24% украинцев.

Отмечается, что рост Украины по всем трем отдельным показателям может быть частично обусловлен социально-экономическим ростом страны и культурными сдвигами, которые происходили в годы, предшествовавшие войне.

Исследования восприятия украинцами благотворительных пожертвований показывают, что их рост спровоцировал такие факторы, как повышение уровня жизни, а также внедрение новых и более творческих способов благотворительной деятельности.

Напомним, украинцам дали ответ, будут ли дополнительные выходные на новогодние праздники.

Также сообщалось, что увеличилось количество аварий на энергообъектах - украинцам дали новую рекомендацию.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам сообщили неутешительную новость относительно обмена валют.