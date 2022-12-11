Британская благотворительная организация The Charities Aid Foundation опубликовала рейтинг самых щедрых стран мира. В топ-10 попала и Украина.
Об этом свидетельствует информация на сайте организации. Оценивали самые щедрые страны по уровню помощи незнакомым людям, количеству пожертвований и волонтеров.
Лидером рейтинга пятый год подряд стала Индонезия. На втором месте находится Кения, на третьем – США.
Также в десятку попали Австралия, Новая Зеландия, Мьянма, Сьерра-Леоне, Канада, Замбия и Украина.
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Фактически Украина – единственная европейская страна, которая входит в первую десятку, поднявшись с 20-го места в 2020 году на 10-е место в 2021 году.
Согласно данным рейтинга, 75% украинцев помогают незнакомым людям, 47% граждан регулярно совершают пожертвования, а волонтерят 24% украинцев.
Отмечается, что рост Украины по всем трем отдельным показателям может быть частично обусловлен социально-экономическим ростом страны и культурными сдвигами, которые происходили в годы, предшествовавшие войне.
Исследования восприятия украинцами благотворительных пожертвований показывают, что их рост спровоцировал такие факторы, как повышение уровня жизни, а также внедрение новых и более творческих способов благотворительной деятельности.
Напомним, украинцам дали ответ, будут ли дополнительные выходные на новогодние праздники.
Также сообщалось, что увеличилось количество аварий на энергообъектах - украинцам дали новую рекомендацию.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам сообщили неутешительную новость относительно обмена валют.