В этом году власти Харькова отказались от празднований Нового года на площади Свободы в связи с полномасштабной войной.

Как передает "Суспільне", несмотря на это, елку установили, но под землей — на станции метро "Университет".

Кроме елки, харьковчане могут найти на станции дом Деда Мороза.

"Однажды на душе немного веселее стало, потому что Новый год есть Новый год. Хочется какого-то праздника, чего-то такого, потому что уже нет сил сокрушаться и плакать, надо немного улыбнуться", — говорит жительница Харькова Елена Рудаковская.

Соглашается с Еленой и переселенец из Купянска Александр Дубикин.

"Правильно сделали, очень хорошо. Надо, чтобы чувство праздника было всегда в душе каждого человека. Да, доц? Приедем еще обязательно", — делится мужчина.

"Максимально поддерживать людей в столь нелегкое время и дарить им хотя бы каплю хорошего настроения, я считаю, надо", добавляет харьковчанин Александр Крамаренко.

Елку на станции уже украсили игрушками.

Напомним, украинцам дали ответ, будут ли дополнительные выходные на новогодние праздники.

Также сообщалось, что увеличилось количество аварий на энергообъектах - украинцам дали новую рекомендацию.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам сообщили неутешительную новость относительно обмена валют.