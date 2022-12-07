В Германии проходит масштабная полицейская спецоперация по пресечению деятельности предполагаемых правых экстремистов.

Генпрокуратура страны сообщила, что среди задержанных есть гражданка России, передает газета Die Zeit.

По данным СМИ, члены ультраправой группировки планировали государственный переворот.

Обыски проходят по всей стране. Всего под подозрением более 50 человек, 25 человек уже арестованы. В спецоперации задействованы тысячи полицейских.

Силовики также проверяют связи с Россией. В среду утром, за несколько минут до начала обыска, один из подозреваемых написал в Telegram: «Все изменится: прежние прокуроры и судьи, а также ответственные руководители органов здравоохранения и их кураторы скоро окажутся в Нюрнберге 2.0…»

По версии следствия, отдельные заговорщики силовиков, среди прочего, рассматривали нападение на Бундестаг и захват депутатов в заложники.

Среди прочего, подозреваемые закупили спутниковые телефоны для безопасной связи, которые также работают в случае сбоя в сети сотовой связи.

Планировалось, что некоторые представители сил безопасности проявят солидарность с террористической группой, что привело бы к «перевороту».

Как пишет издание Spiegel, вероятно, подозреваемые хотели штурмовать Бундестаг и тренировались с оружием.

Как заявили в прокуратуре страны, фигурантов "объединяет глубокое неприятие государственных институтов и свободного демократического основного строя Федеративной Республики Германия, что со временем заставило их принять решение участвовать в их насильственном устранении и совершать конкретные подготовительные действия с этой целью".

Напомним, россиянин Небензя опозорился очередной выходкой в ООН.

Также сообщалось, что ближайшие планы Кремля больше не секрет.

Кроме того, Politeka.net писала, что сценарий финской войны повторяется.