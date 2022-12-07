Певица Алла Пугачева сделала новое смелое заявление в адрес своих соотечественников, которые продолжают травить ее семью.

Пугачева, которая вместе с мужем и детьми выехала из России, решила показать, в каких условиях она теперь живет, а заодно продемонстрировать свое отношение к тем, кто не может ей простить ни ее уезда, ни ее антивоенной позиции, пишет Politeka.net.

Так, на своей странице в Инстаграм, Пугачева опубликовала красивое фото с пальмами и голубым небом. По ее словам, именно такой вид из ее окна в Израиле.

«Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи.Как?А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землёй Обетованной», - прокомментировала снимок Пугачева.

По ее словам, наблюдая за этим волшебным пейзажем, она говорит: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят».

Добавим, что в это же время свое отношение к россиянам обозначила и близкая подруга Аллы Пугачевой – певица Лайма Вайкуле.

Так, латвийская певица в своем новом интервью подчеркнула, что «россия ничего не ценит из того, что хорошее».

«Они [русские] говорят: «Наши солдаты гибнут», Спросите, почему? Что они делают в Украине? Они не будут гибнуть. Уходите», - заявила Лайма.

Певица объяснила, что очень переживает и не понимает, как могла начаться война между Россией и Украиной: «Как можно было напасть? Как можно сегодня убивать?».

«В первые дни войны я все время говорила — ну а где же милосердие? Сейчас я понимаю — о чем я вообще говорила, какое милосердие? Уничтожаются города! Вот я строила свой дом — кирпичик к кирпичику, я знаю, сколько труда это стоило, а сегодня какая-то бомба раз — и все уничтожила. Откуда такое нахальство позволить себе это делать? Все внутри меня горит. Я не понимаю, мне кажется, что люди сошли с ума, другого оправдания я не вижу. На Украину напали. И все, точка…», - подчеркнула Лайма Вайкуле.

Говоря о своей подруге Пугачевой, Лайма Вайкуле отметила, что Алла прожила всю свою жизнь на сцене, "отдала себя этой сцене, этому народу и получила плевок маленькой злой и глупой массы".

Напомним, россияне отомстили "русскому Шварценеггеру" за его антивоенную позицию.

Также сообщалось, что Максим Галкин показал россиянам последствия обстрелов Украины.

Также сообщалось, что Пугачева с детьми вылетела из россии.

Ранее Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение рф на Украину.