По словам очевидцев, фура упала с моста и перевернулась
Фура протаранила одну из опор Берестейского путепровода в Шевченковском районе Киева. На месте происшествия образовалась огромная пробка.
Об этом сообщает Киев без цензуры и публикует кадры аварии. Тем, временем Обозревателю удалось узнать, что травмы получили пожилая женщина и несовершеннолетний ребенок.
По предварительной информации, опрокинулась фура и задела несколько авто. Спасатели, которые прибыли на место происшествия, отсоединили аккумулятор у грузовика. Причины и обстоятельства аварии, установят правоохранители.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Кароль похвасталась патриотичным "прикидом" сына, который живет в Англии: красноречивое фото
Украинцев предупредили о новых катаклизмах в ближайшие недели: "Дожди вернутся"
"Штраф 180 тысяч гривен": украинцам с 1 июля потреплют нервы масштабными проверками
72-летняя Пугачева показала себя в платье-мини и пожалела: «Что у старушки с ногами?»
На снимках можно увидеть покареженную фуру, из которой вывалились бетонные плиты, которые перевозил грузовик. Подробности о состоянии пострадавших и причине аварии в полиции пока не сообщаются.
Стоит отметить, что наиболее частые причины ДТП в Украине отличаются от топ-5 причин, которые называет Всемирная организация здравоохранения.
На первых местах — превышение скорости и нарушение правил маневрирования.
Напомним, что семейную пару сбили на переходе, видео с места.
Как сообщала Politeka, грузовик влетел в автобус, внутри находилось 40 пассажиров.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.