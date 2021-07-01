По словам очевидцев, фура упала с моста и перевернулась

Фура протаранила одну из опор Берестейского путепровода в Шевченковском районе Киева. На месте происшествия образовалась огромная пробка.

Об этом сообщает Киев без цензуры и публикует кадры аварии. Тем, временем Обозревателю удалось узнать, что травмы получили пожилая женщина и несовершеннолетний ребенок.

По предварительной информации, опрокинулась фура и задела несколько авто. Спасатели, которые прибыли на место происшествия, отсоединили аккумулятор у грузовика. Причины и обстоятельства аварии, установят правоохранители.

На снимках можно увидеть покареженную фуру, из которой вывалились бетонные плиты, которые перевозил грузовик. Подробности о состоянии пострадавших и причине аварии в полиции пока не сообщаются.

Стоит отметить, что наиболее частые причины ДТП в Украине отличаются от топ-5 причин, которые называет Всемирная организация здравоохранения.

На первых местах — превышение скорости и нарушение правил маневрирования.

Напомним, что семейную пару сбили на переходе, видео с места.

Как сообщала Politeka, грузовик влетел в автобус, внутри находилось 40 пассажиров.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.