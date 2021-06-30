Трагедия произошла на минувшей недели, сообщают местные СМИ.
"На местного жителя в процессе рубки упала береза. Медикам не удалось его спасти. Из инсайдерских источников стало известно, что у погибшего осталось четверо детей", - говорится в сообщении.
Более подробные обстоятельства трагедии будет устанавливать следствие.
Статистика говорит о том, что менее 10 процентов работников в Украине проходят своевременные инструктажи по охране труда. Только каждое восьмое предприятие имеет разработанную документацию по охране труда – положения, приказы, инструкции по специальностям и видам работ, программы инструктажей и журналы инструктажей – вступительных и на рабочем месте.
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И из этих предприятий умеют правильно пользоваться наличной документацией по ОТ только половина. У остальных — документы по охране труда просто есть.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.
Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.