Девушка терпела адскую боль и просила врачей о помощи

Девушке в ухо залезло насекомое, но медики отказались оказывать ей помощь. Это произошло в Марганце, Днепропетровской области.

Об этом в соцсети рассказала сестра пострадавшей девушки Екатерина.

Скорую они вызывать не стали и сами поехали на санпропускник, где должны были оказать первую медицинскую помощь.

"В итоге: никто ничего не сделал, даже ухо не посмотрели. Медики санперепускника позвонили хирургу, он сказал - это не мои проблемы, обращайтесь к семейному врачу или поезжайте в Никополь", — рассказывает девушка.

Она выразила возмущение такими действиями медиков, поскольку у всех разное финансовое положение, и не все могут поехать в Никополь, до которого от Марганца около 30 км.

"Эту адскую боль, девочка терпела всю ночь. Хорошо, что к семейному врачу смогли позже дозвониться, и она рассказала, какие капли взять, чтобы эта живность задохнулась и не повредила барабанную перепонку. а если бы это был не подросток, а маленький ребенок, они бы тоже не предоставили бы помощь?", - задается вопросом женщина.

Напомним, что женщине с аномальным маточным кровотечением отказали в госпитализации из-за того, что она болеет коронавирусом.

Как сообщала Politeka, 70-летняя пенсионерка 7 часов ждала помощи в больнице.

Также Politeka писала, что врачи бросили зараженную медсестру, отказав ей в госпитализации.