Девушка терпела адскую боль и просила врачей о помощи
Девушке в ухо залезло насекомое, но медики отказались оказывать ей помощь. Это произошло в Марганце, Днепропетровской области.
Об этом в соцсети рассказала сестра пострадавшей девушки Екатерина.
Скорую они вызывать не стали и сами поехали на санпропускник, где должны были оказать первую медицинскую помощь.
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"В итоге: никто ничего не сделал, даже ухо не посмотрели. Медики санперепускника позвонили хирургу, он сказал - это не мои проблемы, обращайтесь к семейному врачу или поезжайте в Никополь", — рассказывает девушка.
Она выразила возмущение такими действиями медиков, поскольку у всех разное финансовое положение, и не все могут поехать в Никополь, до которого от Марганца около 30 км.
"Эту адскую боль, девочка терпела всю ночь. Хорошо, что к семейному врачу смогли позже дозвониться, и она рассказала, какие капли взять, чтобы эта живность задохнулась и не повредила барабанную перепонку. а если бы это был не подросток, а маленький ребенок, они бы тоже не предоставили бы помощь?", - задается вопросом женщина.
Напомним, что женщине с аномальным маточным кровотечением отказали в госпитализации из-за того, что она болеет коронавирусом.
Как сообщала Politeka, 70-летняя пенсионерка 7 часов ждала помощи в больнице.
Также Politeka писала, что врачи бросили зараженную медсестру, отказав ей в госпитализации.