Для него эта операция - уже не первая

Украинский огрошили срочным известием о первом президенте Украины

Так, первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце.

Об этом рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии для LIGA.net

«Да. Он просил не комментировать, ничего, кроме самого факта», - отметил Арестович.

Отмечается, что о состоянии Кравчука после операции ничего не известно, так как его окружение не дает никаких комментариев. Первому президенту Украины исполнилось 87 лет, для него эта операция - уже не первая. В 2017 году ему сделали стентирование сердца.

Стоит отметить, что о проблемах со здоровьем 87-летнего политика стало известно 28 июня, когда он не пришел на торжественное собрание в Верховной Раде ко дню 25-летия Конституции.

Тогда представители Кравчука сообщили, что по заключению врачей, Кравчук сейчас не может работать и посещать какие-либо мероприятия. Ему запрещены любые нагрузки.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

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Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему Минские договоренности нужно изменить.