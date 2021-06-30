Украинский огрошили срочным известием о первом президенте Украины
Так, первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце.
Об этом рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии для LIGA.net
«Да. Он просил не комментировать, ничего, кроме самого факта», - отметил Арестович.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Тина Кароль в прозрачном платье за 270 долларов произвела фурор: "У меня глаз дергается..."
Остапчук благодаря Дзидзьо обзавелся шикарным Бентли и собственным рестораном: "Успешный успех"
Украинцев предупредили о новых опасностях погоды, стихия не унимается: "грозы, град и не только"
72-летняя Пугачева показала себя в платье-мини и пожалела: «Что у старушки с ногами?»
Отмечается, что о состоянии Кравчука после операции ничего не известно, так как его окружение не дает никаких комментариев. Первому президенту Украины исполнилось 87 лет, для него эта операция - уже не первая. В 2017 году ему сделали стентирование сердца.
Стоит отметить, что о проблемах со здоровьем 87-летнего политика стало известно 28 июня, когда он не пришел на торжественное собрание в Верховной Раде ко дню 25-летия Конституции.
Тогда представители Кравчука сообщили, что по заключению врачей, Кравчук сейчас не может работать и посещать какие-либо мероприятия. Ему запрещены любые нагрузки.
Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.
Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.
Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему Минские договоренности нужно изменить.