Трое детей пропали в Лесозаводске в Приморском крае (РФ) на берегу реки, позже тело одного ребенка было найдено

Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

Согласно сообщению, утром 28 июня трое детей восьми, девяти и 12 лет вышли из дома в селе Полевое и поехали на велосипедах к реке Уссури.

В соцсетях пишут, что на берегу дети оставили все вещи — телефоны и одежду, а сами пошли купаться. Но после того, как мальчики не пришли домой вовремя, родители забили тревогу и обратились в МЧС.

Вечером того же дня на берегу реки в Лесозаводске были обнаружены только личные вещи детей. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Позже тело одного ребенка обнаружили в воде с признаками утопления в 800 м от места, где нашли вещи.

В сети показали фото детей.

Прокуратура сообщает, что девятилетний мальчик отправился купаться на реку Уссури с двумя несовершеннолетними двоюродными братьями и утонул.

Поском других ребят сейчас занимаются сотрудники МЧС и МВД.

Отмечается, что берег реки Уссури для купания не оборудован.

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