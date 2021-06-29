Трое детей пропали в Лесозаводске в Приморском крае (РФ) на берегу реки, позже тело одного ребенка было найдено
Об этом сообщает следственное управление СК по региону.
Согласно сообщению, утром 28 июня трое детей восьми, девяти и 12 лет вышли из дома в селе Полевое и поехали на велосипедах к реке Уссури.
В соцсетях пишут, что на берегу дети оставили все вещи — телефоны и одежду, а сами пошли купаться. Но после того, как мальчики не пришли домой вовремя, родители забили тревогу и обратились в МЧС.
Вечером того же дня на берегу реки в Лесозаводске были обнаружены только личные вещи детей. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Киркоров после скандала с "черным списком" оконфузился на публике: "А отца больного-то зачем..."
Тина Кароль больно грохнулась на съемках, кадры уже в Сети: "Я не могу так..."
Молодая жена Павлика показала, как изменилась жизнь с рождением ребенка: «Я кормлю Мишу, а муж…»
Дорофеева в топе и без белья устроила зажигательные танцы с молодыми красавчиками: "Ребята стараются"
Беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…»
Позже тело одного ребенка обнаружили в воде с признаками утопления в 800 м от места, где нашли вещи.
В сети показали фото детей.
Прокуратура сообщает, что девятилетний мальчик отправился купаться на реку Уссури с двумя несовершеннолетними двоюродными братьями и утонул.
Поском других ребят сейчас занимаются сотрудники МЧС и МВД.
Отмечается, что берег реки Уссури для купания не оборудован.
Напомним, трагедия с детьми, выжили не все: "Пытались спасти друг друга"
Как сообщала Politeka, ЧП на курорте: детей отнесло в открытое море, младшему всего 7.
Также Politeka писала, что девочка и ее нетрезвая мать исчезли посреди водохранилища под Киевом: спасатели бросились на помощь.