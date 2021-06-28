Страшная непогода накрыла Москву и Подмосковье во второй половине дня в понедельник, 28 июня

До этого МЧС экстренно предупредило москвичей о ливнях с градом. До конца этого дня в отдельных районах города ожидаются ливни с грозой и градом, шквалистое усиление ветра до 23 м/с.

Кадры стихии публикуют в Сети. "Москву накрыла "тьма". В столице мощнейший ливень со шквалистым ветром", - пишут очевидцы.

Непогода срывает крыши, затапливает станции метро, дороги и целые перекрестки, сносит подъемные краны, валит деревья, рекламные щиты и витрины магазинов.

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