Страшная непогода накрыла Москву и Подмосковье во второй половине дня в понедельник, 28 июня

До этого МЧС экстренно предупредило москвичей о ливнях с градом. До конца этого дня в отдельных районах города ожидаются ливни с грозой и градом, шквалистое усиление ветра до 23 м/с.

Кадры стихии публикуют в Сети. "Москву накрыла "тьма". В столице мощнейший ливень со шквалистым ветром", - пишут очевидцы.

Непогода срывает крыши, затапливает станции метро, дороги и целые перекрестки, сносит подъемные краны, валит деревья, рекламные щиты и витрины магазинов.

На улице Правды ветер сорвал часть крыши. Движение перекрыто pic.twitter.com/5LuElZetdh — НТВ (@ntvru) June 28, 2021

Так, крышу у торгового центра снесло в Щелково. Кроме того, там молния ударила в трансформатор. Он взорвался, некоторые линии электропередач оборвало. Остались ли жители без света, не сообщается.

В Черемушках машины по фары стоят в воде. В некоторых районах Москвы автомобили получили гидроудар.

В Черемушках машины по фары стоят в воде. В некоторых районах Москвы автомобили уже успели получить гидроудар.



Видео с телефона нам прислал подписчик через приложение «Репортер 360». pic.twitter.com/Q7rZNVMe6f — Телеканал 360° (@360tv) June 28, 2021

На станции метро «Ясенево» уже образовался водопад в переходе. Движение поездов на участке «Теплый стан» — «Новоясеневская» временно остановили из-за подтопления и самой станции, и вестибюля.

В Москве идет обещанный «суперливень». Уже затопило несколько станций метро. Дождь сопровождается ураганным ветром. В некоторых районах люди переплывают улицы pic.twitter.com/unLk8CZSBW — Дождь (@tvrain) June 28, 2021

На Филевской линии тоже временно остановили движение поездов между «Багратионовской» и «Кунцевской».

В Подмосковье в ЖК «Новые Островцы» ветер повалил строительный кран.

🌪 Ураган в Подмосковье устанавливает свои правила и сносит все на своем пути. Не повезло строительному крану в ЖК «Новые Островцы». pic.twitter.com/vHp2XlgdKj — Телеканал 360° (@360tv) June 28, 2021

Напомним, молния в один миг лишила жизни двух человек: детали и фото с места трагедии.

Как сообщала Politeka, улицы снова уходят под воду, люди бегут с города: кадры потопа в Ялте.

Также Politeka писала, что торнадо оставил после себя разрушенные города, сотни раненых: кадры лютой стихии в Европе.