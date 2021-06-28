Трагедия произошла в Горнозаводском районе Пермского края России
Там семья – 44-летняя Людмила, 67-летний Николай и их 11-летняя дочь отдыхали на берегу речки Койвы. Позже к ним присоединилась сестра женщины — 40-летняя, которая руководила школой в посёлке Бисер Вероника Шинкевич, пишет «КП».
Спустя некоторое к ним приехал бывший муж Вероники — 57-летний предприниматель Сергей Шинкевич.
Мужчина стал просить экс-супругу простить его и вернуться к нему, однако она отказала. Тогда он уехал, но около полуночи вернулся с ружьем.
Мужчина начал стрелять без разбору. Девочке все же удалось вызвать полицию, но спасти семью не удалось. Трое взрослых скончались на месте, их травмы оказались несовместимы с жизнью.
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У убитой Вероники Шинкевич осталось двое детей. Старшей дочке от первого брака 18 лет, в прошлом году она закнчила школу, а общий сын Шинкевичей только перешел во второй класс.
Сергей Шинкевич с места происшествия скрылся. Полиция задержала мужчину в его доме в поселке Бисер. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Много лет Сергей Шинкевич занимался розничной торговлей продуктов, пива и табачных изделий. У него официально зарегистрирован нарезной охотничьий карабин (разрешение выдано до 2025 года) и двуствольное ружье (до 2024 года).
Напомним, неадекват расстрелял компанию на отдыхе, есть жертвы.
Как сообщала Politeka, мужчина отправил на тот свет спящую семью: выжила только 11-летняя девочка.
Также Politeka писала, что неадекват расстрелял соседей из-за лая собак, появились кадры.