Трагедия произошла в Горнозаводском районе Пермского края России

Там семья – 44-летняя Людмила, 67-летний Николай и их 11-летняя дочь отдыхали на берегу речки Койвы. Позже к ним присоединилась сестра женщины — 40-летняя, которая руководила школой в посёлке Бисер Вероника Шинкевич, пишет «КП».

Спустя некоторое к ним приехал бывший муж Вероники — 57-летний предприниматель Сергей Шинкевич.

Мужчина стал просить экс-супругу простить его и вернуться к нему, однако она отказала. Тогда он уехал, но около полуночи вернулся с ружьем.

Мужчина начал стрелять без разбору. Девочке все же удалось вызвать полицию, но спасти семью не удалось. Трое взрослых скончались на месте, их травмы оказались несовместимы с жизнью.

У ребенка сквозное ранение плеча. Девочку передали сотрудникам опеки.

У убитой Вероники Шинкевич осталось двое детей. Старшей дочке от первого брака 18 лет, в прошлом году она закнчила школу, а общий сын Шинкевичей только перешел во второй класс.

Сергей Шинкевич с места происшествия скрылся. Полиция задержала мужчину в его доме в поселке Бисер. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Много лет Сергей Шинкевич занимался розничной торговлей продуктов, пива и табачных изделий. У него официально зарегистрирован нарезной охотничьий карабин (разрешение выдано до 2025 года) и двуствольное ружье (до 2024 года).

Напомним, неадекват расстрелял компанию на отдыхе, есть жертвы.

Как сообщала Politeka, мужчина отправил на тот свет спящую семью: выжила только 11-летняя девочка.

Также Politeka писала, что неадекват расстрелял соседей из-за лая собак, появились кадры.