К поиску подключились спецназ, военнослужащие Нацгвардии, кинологи с собаками и волонтеры

Киев всколыхнуло известие о пропаже пятилетнего Артема

Сообщалось, что мальчик катался на самокате 27 июня на улице Заболотного в Голосеевском районе столицы. Тогда его видели в последний раз. Мама сообщила правоохранителям о пропаже ребенка около 18 часов, информирует пресс-служба Нацполиции Киева.

Полиция начала поиски ребенка, к ним подключились спецназ и военнослужащие Нацгвардии, а также кинологи со служебными собаками. Также искать помогали волонтеры, которые увидели сообщения в социальных сетях.

В ходе поисков были опрошены соседи. Также правоохранители и волонтеры прочесали территорию района, осмотрели парки, детские площадки и другие места, где мог быть мальчик. Его искали всю ночь.

Около 8 часов утра ребенка нашли в поле в Голосеевском районе столицы. Никаких повреждений у него не обнаружили, после осмотра медиками мальчика вернули родителям.

В полиции призывают родителей не оставлять детей без внимания даже на непродолжительное время, тем более во время отдыха у водоемов, в лесу или в парках.

Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла с бабушкой, которую искала сотня людей: "сразу после выписки из больницы"

Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.