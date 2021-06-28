Киев всколыхнуло известие о пропаже пятилетнего Артема
Сообщалось, что мальчик катался на самокате 27 июня на улице Заболотного в Голосеевском районе столицы. Тогда его видели в последний раз. Мама сообщила правоохранителям о пропаже ребенка около 18 часов, информирует пресс-служба Нацполиции Киева.
Полиция начала поиски ребенка, к ним подключились спецназ и военнослужащие Нацгвардии, а также кинологи со служебными собаками. Также искать помогали волонтеры, которые увидели сообщения в социальных сетях.
В ходе поисков были опрошены соседи. Также правоохранители и волонтеры прочесали территорию района, осмотрели парки, детские площадки и другие места, где мог быть мальчик. Его искали всю ночь.
Около 8 часов утра ребенка нашли в поле в Голосеевском районе столицы. Никаких повреждений у него не обнаружили, после осмотра медиками мальчика вернули родителям.
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В полиции призывают родителей не оставлять детей без внимания даже на непродолжительное время, тем более во время отдыха у водоемов, в лесу или в парках.
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