Як пише Politeka.net, правоохоронці Полтавської області затримали 18-річного хлопця з Кременчука, який обманював біженців із зони бойових дій. Молода людина опубліковувала у Telegram та на платформі OLX фейкові оголошення про здачу в оренду квартир у Львівській області. Для цього шахрай знаходив фотографії чужих будинків в Інтернеті. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.

"Послугами фігуранта користувалися люди, які втекли від війни з Києва, Харкова та Чернігова. Після отримання передоплати на банківську картку хлопець видаляв свій аккаунт із соціальних мереж", - наголошується в прокуратурі.

На даний момент правопорушнику оголошено підозру у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК України). Досудове розслідування у кримінальному розгляді триває, зазначають у прокуратурі.

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