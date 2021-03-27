Відома модель Наомі Кемпбелл поділилася стильним знімком з колегою і подругою, зробленим на світському заході
Знаменита супермодель завжди вражала красою на фото для модного глянцю і образами під час показів мод. Навіть в 50 років Наомі виглядає розкішно і намагається підкреслювати це природним способом, помічаючи, що не потребує пластику і уколах краси.
Нещодавно Кемпбелл вирішила згадати про архівне стильне фото з колегою і подругою. На знімку супермодель позувала в модній сукні з одних срібних паєток, які прикрасили її точену фігуру і підкреслили тон шкіри, яким сама Наомі так пишається, називаючи себе пантерою.
"З днем народження леді бос і тільки бос, вітаю королеву 👑 👑 нехай цей рік принесе вам більше благословень, світла, любові і сміху ♥», - написала Наомі під фото.
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Шанувальники відповіли відразу:
"З Днем Народження; не дивись на мене цими щасливими очима! Краще йди до мене; я цукерка💕 💞4 вся королева в блискітках, неможлива; спасибі..⚘ ⚘ ; З Днем народження @ dianaross❤️; вона також хороша, як раніше, небезпечна Багіра; чорні королеви; ви обидва виглядаєте приголомшливо; Наомі, Ти виглядаєш приголомшливо на цій картинці».
З відомою "Чорною Пантерою" всі хочуть співпрацювати, адже вона як і раніше дуже приваблива і красива, а її незвичайна зовнішність дуже помітна. Незважаючи на те, що Наомі не користувалася послугами пластичного хірурга і навіть уколами краси, шкіра її у відмінному стані, а обличчя все так же сяє.
Як можна помітити на одному з останніх фото, Кемпбелл підкорює навіть в чорних нарядах з паєтками відкритий наряд з прозорими вставками з чорної сіточки до самого пупка зовсім не приховав її фігуру, а розпущені чорні локони надали Наомі зухвалості.
Нагадаємо, що 50-річна Наомі Кемпбелл в панчохах і міні показала, що не боїться віку: «Королева».
А ще Politeka писала, що безсоромна Наомі Кемпбелл стиснула розкішні "кокосики", викликаючи бажання:"її величність".
Також Politeka повідомляла, що Наомі Кемпбелл заманила апетитними вигинами в блискучій сукні:"виглядаєш на 21".