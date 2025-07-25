"Мы полностью разделяем беспокойство людей, вышедших на мирные акции протеста по всей стране.

«Автострада» стоит на стороне народа, убеждена: любые законодательные инициативы должны приниматься прозрачно, с учетом позиции общества, профессионального сообщества и реального влияния на экономику и жизнь граждан.

Мы рады, что власть наконец-то услышала голос народа и начала диалог о пересмотре положений закона. Считаем это победой не только митингующих, но и всей Украины, которая еще раз демонстрирует зрелость, единство и демократическое сознание" - заявили в компании .

Напомним, ранее обеспокоенность из-за принятия этого закона выразил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье и послы G7.