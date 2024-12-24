Favbet Tech продолжает поддерживать инициативы, направленные на развитие IT-сообщества и технологического бизнеса в Украине. В декабре компания уже в третий раз стала партнером серии CEO Talks, организованной Diia.City Union.

На этот раз главным спикером стал Вячеслав Климов, совладелец Новой почты и президент Союза украинских предпринимателей. Участники узнали о секретах успеха компании, которая покорила как украинский, так и международный рынки, а также обсудили самые большие вызовы на пути к лидерству.

Фото: Diia.City Union. Вячеслав Климов, совладелец Новой почты и президент Союза украинских предпринимателей

Новая почта активно расширяет свою деятельность в Европе: Нидерланды стали 16-й страной, где компания открыла собственную курьерскую доставку. В 2024 году компания получила престижную награду «Почтовый оператор года» на World Post & Parcel Awards, а авиакомпания Supernova Airlines уже осуществляет коммерческие рейсы в ЕС.

CEO Talks — это серия закрытых мероприятий для обсуждения ключевых вызовов и возможностей в сфере технологий, обмена опытом и налаживания партнерств среди лидеров украинской IT-отрасли. Первое событие при поддержке Favbet Tech состоялось в сентябре с участием CEO компании «Киевстар» Александра Комарова. Спикером второй встречи CEO Talks в октябре был соучредитель и CEO сети мультимаркетов «Аврора» Тарас Панасенко.

Фото: Артем Скрипник, CEO Favbet Tech

По словам CEO Favbet Tech Артема Скрипника, компания планирует продолжать поддержку CEO Talks как важной платформы для развития украинского tech-рынка: «CEO Talks — это уникальная возможность для украинских технологических лидеров обменяться опытом и совместно формировать видение будущего IT-сектора Украины. Мы поддерживаем такие инициативы, поскольку верим в силу партнерства и обсуждения важных вызовов отрасли».

О FAVBET Tech

FAVBET Tech — украинская технологическая компания, специализирующаяся на разработке инновационных решений для индустрии развлечений. Входит в Топ-30 украинских ІТ-компаний по доходу и пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City». Компания является активным участником сообщества Diia.City Union и активно поддерживает инициативы, направленные на развитие IT-сектора в Украине.

О Diia.City Union

Diia.City Union — объединение резидентов правового и налогового пространства «Дія.City». Целью союза является становление конкурентной ІТ-отрасли в Украине, а также создание благоприятных условий для долгосрочного и успешного развития бизнеса резидентов «Дія.City».



Фото: Diia.City Union



