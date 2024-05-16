Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал отставку Кубракова с поста министра инфраструктуры и объяснил, с чем это связано.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Хочу вам напомнить, что это была очень крутая должность, он был вице-премьером и мы с вами знаем, что очень много направлений было в этом министерстве. Поэтому, послушайте, ну, если говорить откровенно, когда министр показывает хороший результат, адекватный человек не будет его снимать. Зачем это делать, если ты действительно проделываешь хорошую работу, ты действительно показываешь эффективно свою работу?», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

В пример человека, хорошо выполняющего свою работу, эксперт приводит министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. По его мнению, это человек на своем месте, и он действительно неплохо справляется, тогда понятно, что президент не будет его снимать с должности.

«Поэтому я думаю, что к Кубракову были вопросы, какие – я знаю, но пока не хочу об этом говорить. Но будет время, я вам расскажу очень крутые инсайды, очень глубокую информацию, которая у меня есть. Пока о нем не хочу говорить, потому что должны состояться определенные процессы, и мы это увидим», - отмечает Георгий Биркадзе.

Так что, констатирует он, сегодня все мы должны понять, что увольнения просто так не происходят. В частности, эксперт вспоминает Резникова, о нем все говорили, что это любимый человек и Зеленского, и Ермака, однако произошло то, что произошло. Поэтому, заключает эксперт, все за свою работу отвечают одинаково.

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