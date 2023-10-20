Политолог и главный редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко рассказал о том, как будет развиваться ситуация с военной и финансовой помощью Украине от США.

“Байден выступил с исторической речью. Украину и Израиль назвал важнейшими союзниками. Он сделал основной акцент, что Америка продолжает оставаться маяком для всего мира и должна выполнить свою миссию по обеспечению порядка и защиты свободы. При этом назвал поддержку Израиля и Украины долгосрочной инвестицией в безопасность на десятилетия. Особый акцент он сделал , что запуск ВПК позитивно скажется на рабочих местах в США. Он также сказал, что нужно прекратить межпартийную грызню на фоне таких масштабных процессов. Короче говоря, как мы и говорили, Украина выиграет от ситуации в Израиле, поскольку стала частью пакета безопасности. Оружие и деньги у нас будут . Но и требования будут высокими. Ибо для Вашингтона ставка стала слишком высока”, - написал Романенко.

Ранее от отмечал, что у Украины будет своя важная роль в Евразии, в контексте ее отношений с Соединенными Штатами и Великобританией.

"Страна, которая будет частью архитектуры региональных и глобальных союзов, обеспечивающих новую кристаллическую решетку Евразии. А самое главное — со свободами в таком объеме, который будет ее делать привлекательной не только для украинцев, но и для всех людей в мире, для которых эти свободы важны", - рассказал Юрий Романенко.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что Украина может вернуть своих людей домой, если воспользуется опытом израильского алия.

Также Politeka писала о том, что Золотарев объяснил, почему Запад настаивает на скорых выборах в Украине.