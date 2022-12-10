Так, в субботу, 10 декабря СБУ продлила обыски в церквях УПЦ МП.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Речь идет о таких объектах Харьковской епархии:
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Часть Киева ушла под воду, потоп хлынул на автомобили: кадры с места ЧП
В рф новый масштабный пожар, небо стало черным: "ВСУ ничего не нужно делать, просто подождать, и…"
Отношения Поляковой с мужем существенно изменились, певица сделала признание: "Сейчас вообще общаемся только..."
"Спасибо, что мы вместе": экс-жена Потапа Горовая удивила неожиданным признанием о Дорофеевой
Свято-Покровский мужской монастырь;
Свято-Благовещенский кафедральный собор;
Свято-Казанский храм;
Храм иконы «Согласие погибших»;
Свято-Успенский храм;
Свято-Петро-Павловский храм;
Свято-Николаевский храм;
Свято-Валентиновский храм;
Ольгинский храм;
Храм царицы Тамары;
Свято-Архангело-Михайловский храм;
Храм Георгия Победоносца;
Свято-Владимирский храм;
А также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).
Указано, что мероприятия проводятся совместно с Нацполицией, Нацгвардией, ГНСУ.
«Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся для исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов», — объясняют в СБУ.
Напомним, послушник монастыря УПЦ МП не смог ответить на простой вопрос о россиянах, показательное видео.
Также сообщалось, СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП: что нашли во время обысков.
Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.