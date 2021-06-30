Тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко упрекнули за использование русского языка

Как передает Politeka.net, соответственный пост на своей страничке в Facebook опубликовал журналист Андрей Сайчук.

По его словам, для человека на такой должности обязательно говорить на государственном языке.

"Андрей Шевченко как тренер национальной сборной обязан законом знать украинский язык и говорить на украинском на публичных мероприятиях, где он принимает участие как должностное лицо, чья деятельность оплачивается из государственного бюджета", - пояснил журналист.

Также он предложил альтернативу русскому языку тренеру нашей сборной.

"Если у парня из Яготина уже такая тяжелая беда с украинским - он мог выступать на брифинге на английском или итальянском", - подытожил Сайчук.

Отметим, сборная Украины по футболу встретится с Англией в четвертьфинале ЕВРО-2020.

На стадии 1/8 финала нашим футболистам удалось одолеть шведов со счетом 2:1 после овертайма.

Историческую победу на последних минутах овертайма принес Артем Довбык. Также за Украину отметился Александр Зинченко.

Матч Украина - Англия пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". Если наша одержит победу, то в полуфинале встретится с лучшим из пары Чехия - Дания.

Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020

Как сообщала Politeka, российский футболист восхитился игрой сборной Украины: "Хочется, чтобы проиграли шведы".

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