Тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко упрекнули за использование русского языка
Как передает Politeka.net, соответственный пост на своей страничке в Facebook опубликовал журналист Андрей Сайчук.
По его словам, для человека на такой должности обязательно говорить на государственном языке.
"Андрей Шевченко как тренер национальной сборной обязан законом знать украинский язык и говорить на украинском на публичных мероприятиях, где он принимает участие как должностное лицо, чья деятельность оплачивается из государственного бюджета", - пояснил журналист.
Также он предложил альтернативу русскому языку тренеру нашей сборной.
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"Если у парня из Яготина уже такая тяжелая беда с украинским - он мог выступать на брифинге на английском или итальянском", - подытожил Сайчук.
Отметим, сборная Украины по футболу встретится с Англией в четвертьфинале ЕВРО-2020.
На стадии 1/8 финала нашим футболистам удалось одолеть шведов со счетом 2:1 после овертайма.
Историческую победу на последних минутах овертайма принес Артем Довбык. Также за Украину отметился Александр Зинченко.
Матч Украина - Англия пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". Если наша одержит победу, то в полуфинале встретится с лучшим из пары Чехия - Дания.
Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020
Как сообщала Politeka, российский футболист восхитился игрой сборной Украины: "Хочется, чтобы проиграли шведы".
Также Politeka писала, что сын футболиста сборной Украины раскритиковал отца за игру на Евро: курьезное видео.