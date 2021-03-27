Известная модель Наоми Кэмпбелл поделилась стильным снимком с коллегой и подругой, сделанным на светском мероприятии

Знаменитая супермодель всегда поражала красотой на фото для модного глянца и образами во время показов мод. Даже в 50 лет Наоми выглядит роскошно и старается подчеркивать это естественным способом, подмечая, что не нуждается в пластике и уколах красоты.

Недавно Кэмпбелл решила вспомнить о архивном стильном фото с коллегой и подругой. На снимке супермодель позировала в модном платье из одних серебряных пайеток, которые украсили ее точеную фигуру и подчеркнули тон кожи, которым сама Наоми так гордится, называя себя пантерой.

«С днем рождения леди бос и только бос, приветствую королеву👑👑 Пусть этот год принесет вам больше благословений, света, любви и смеха ♥», - написала Наоми под фото.

Поклонники ответили сразу:

«С Днем Рождения; Не смотри на меня этими счастливыми глазами! Лучше иди ко мне; Я конфетка💕💞4 вся королева в блестках, невозможная; Спасибо..⚘⚘; С днём рождения @dianaross ❤️; она также хороша, как раньше, опасная Багира; Черные королевы; вы обе выглядите потрясающе; Наоми, ты выглядишь потрясающе на этой картинке».

С известной «черной пантерой» все хотят сотрудничать, ведь она по-прежнему очень привлекательна и красивая, а ее необычная внешность очень заметна. Несмотря на то, что Наоми не пользовалась услугами пластического хирурга и даже уколами красоты, кожа ее в отличном состоянии, а лицо все так же сияет.

Как можно заметить на одном из последних фото, Кэмпбелл покоряет даже в черных нарядах с пайетками открытый наряд с прозрачными вставками из черной сеточки до самого пупка совсем не скрыл ее фигуру, а распущенные черные локоны придали Наоми дерзости.

Напомним, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в чулках и мини показала, что не боится возраста: «Королева».

А еще Politeka писала, что бесстыжая Наоми Кэмпбелл сжала роскошные "кокосики", вызывая желания: "Ее величество".

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл завлекла аппетитными изгибами в блестящем платье: "Выглядишь на 21".